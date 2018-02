Magaly Medina reveló que se pone bótox desde los 40 años

Magaly Medina no dudó en felicitar a su ‘comadre’, Gisela Valcárcel, tras enterarse de que tendrá un nuevo programa sobre temas de amor. Además, espera que la rubia encuentre a su ‘media naranja’.



“La felicito... además, espero que todo el mundo encuentre el amor”, dijo Magaly Medina, quien asistió con su esposo, Alfredo Zambrano, al ‘White Party 2018’, que organizó Jessica Newton.



Hace poco compartiste una foto y los cibernautas comentaron que te pusiste bótox...

Cada vez me ven más joven, qué culpa tiene mi genética. Siempre me he puesto bótox, desde los 40 años. Me he puesto y todas las mujeres nos ponemos, unas lo dicen y otras no, pero también cuento con buena genética.



Carlos Cacho comentó que tu look ya está desfasado...

Que sigan hablando de mí... eso es lo importante y me gusta. El día que dejen de hablar me voy a deprimir.



Milagros Leiva conducirá el noticiero de ATV y competirán en el mismo horario.

Así es la televisión, muy competitiva. Eso y las tribunas en contra es el combustible que necesito para no desmayar. Se vienen nuevos proyectos en Latina, ya estamos trabajando en eso.