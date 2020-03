Janet Barboza visitó el set de Magaly Medina y mostraron que nunca podrán ser amigas por la encendida pelea que protagonizaron en el set del programa de la periodista"Magaly TV La Firme".

La entrevista entre Janet Barboza y Magaly Medina sacó chispas. A penas comenzó, la conductora de televisión se refirió a las cirugías a las que se sometió Janet Barboza. El comentario molestó a la ex figura televisiva de Latina, quien indicó que Magaly no es quién para criticar las intervenciones quirúrgicas porque ella también se ha sometido a varias.

Magaly Medina se puso a la defensiva y le preguntó a Janet Barboza si sabía cuáles eran las cirugías a las que se había sometido. El problema se produjo cuando la conductora de televisión no supo responder la pregunta de la periodista.

Fue en este momento que Magaly Medina tildó de ignorante a Janet Barboza. “Nunca me he hecho nada en la cara, yo me he potenciando, no me he metido cuchillo, ni sustancias (...) Tú eres ignorante, yo acepto y hasta doy consejos, yo de repente no nacía bonita, pero lo que tengo es que he potenciando mis atributos", dijo la periodista.

Magaly Medina explota contra Janet Barboza