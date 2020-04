Magaly Medina no le da tregua a Angie Jibaja. Tras brindar sus opiniones sobre el pasado de la modelo, la periodista mostró su molestia porque amigos y familiares realizan una colecta para ayudar a cubrir los gastos de operación y tratamiento de la ex figura televisiva.

“Hay un comunicado en la página de Angie Jibaja. En este comunicado se pide la ayuda de los amigos, de la familia y de todos los ciudadanos de buen corazón que la ayuden a pagar los gastos de la clínica que ascienden a los 30 000 soles. A mí lo que me llama la atención de este comunicado (...) no quiero que me digan que no soy empática, soy empática, pero creo que hay una persona que he tenido todas las oportunidades”, indicó Magaly Medina.

La periodista continuó despotricando contra Angie Jibaja por solicitar una colecta para cubrir los gastos de su operación y tratamiento. “Ha tenido todas las oportunidades de crecer, todas las oportunidades se le ha dado, aquí seguimos apelando a que ella está enferma, todos sabemos que Angie sufre una enfermedad crónica (...) yo no sé por qué la familia y sus amigos hablan de una parte de la enfermedad, también tendrían que ser claros y honestos y aceptar que ella a lo largo de los años ha tenido un problema con las drogas del cual no se ha podido recuperar”, menciona Magaly Medina.

Magaly Medina habló sobre la difícil situación que afrontan las familias peruanas por la pandemia del Coronavirus. “En estos momentos hay familias que no tienen que llevar a la mesa, hay gente que sale a pedir limosna, pan, algo para comer y ustedes le piden a gente trabajadora, ustedes nos piden que toda la ciudadanía a pagarla la clínica porque la baleó un amigo donde al menos alcohol hubo. Somos solidarios, no quiero decir que ella se haga cargo de sus problemas, pero si ella no asume sus responsabilidades realmente estamos mal”, precisa la periodista.

ARREMETE CONTRA ANGIE JIBAJA

Magaly Medina no se centró en el intento de feminicidio que ha sufrido Angie Jibaja sino en su pasado. “Aquí no vamos a ser permisivos (...) acá tenemos que enfatizar, la vida de Angie Jibaja no ha sido un lecho de rosas, ha ido en escalada ascendente esa destrucción que siempre ha caracterizado su estilo de vida. Hemos seguido su carrera de hace muchos años”, indica la periodista.

Además, Magaly Medina apunta al círculo cercano de Angie Jibaja, de quienes dice nunca han querido reconocer que la modelo tiene un problema. “Cada vez que hemos hablado de alguna u otra forma tratan de negarlo, se cortó las venas porque estaba depresiva, que tiene una enfermedad (...) pobrecita, ella estaba triste, ella siempre personalmente ha querido disculpar y nunca ha reconocido públicamente su adicción a las drogas y eso lo ha sumergido en un submundo del que aún no puede salir", continúa la conductora.

“Hemos visto cómo se ha internado o su familia la ha internado bajo el pretexto de que está depresiva. La adicción a las drogas es como el alcoholismo (...) tampoco no podemos, ni la sociedad, ni los medios podemos tolerarle a ella que nos siga mintieron descaradamente y nos diga que no es una adicta a las drogas, yo creo que lo es, así lo van a demostrar las pruebas”, menciona Magaly Medina sobre Angie Jibaja.

Magaly Medina contra colecta que realizan para Angie Jibaja

VIDEOS RELACIONADOS

Magaly Medina sobre Angie Jibaja

Vecinos del sujeto que disparó a Angie Jibaja prefirieron mantenerse en el anonimato. (Magaly Tv)

TAMBIÉN PUEDES LEER

Magaly Medina arremete contra Angie Jibaja: “No voy a ser permisiva (...) es adicta y le gusta victimizarse”

Testigo del intento de feminicidio a Angie Jibaja: “Le dijo te amo, no me mates, quiero ver a mis hijitos”

Angie Jibaja: Mauricio Fernandini hace desatinada broma sobre intento de feminicidio que sufrió modelo