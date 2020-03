El Colegio de Periodistas se mostró bastante indignado por la pelea que sostuvieron Janet Barboza y Magaly Medina en el programa “Magaly TV La Firme” y tildó a las conductoras de televisión de "personas mediáticos sin títulos profesionales de periodista o comunicador, que son un lastre y ejemplo lamentable de la llamada “televisión basura”. Al respecto, la periodista se mostró furiosa contra la institución y contraataco desde su trinchera.

Magaly Medina no soportó que el Colegio de Periodistas alzará su voz en contra de la accidentada entrevista que le realizó a Janet Barboza. La conductora indicó que la indignación de la institución le parece selectiva. “Se indignan de manera selectiva sobre cuando se trata de mí, cuando se trata de estos pobres diablos que los levantaron en el otro canal nadie se indigna. Algún colectivo alzó su voz y dijo cómo es posible (...) no pasaba nada, así de intrascendentes eran”, indicó la periodista sobre la asociación y sobre el desaparecido programa ‘Válgame’.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ continuó despotricando contra el Colegio de Periodistas. “No me venga el Colegio de Periodistas, que nunca ha sido un colegio representativo, a hacerme comunicados que en verdad debería guardárselos para otros hechos bastante más bochornosos que existen en la televisión y en los medios impresos, en los medios escritos y en los medios periodísticos porque en verdad vergüenza dan ellos por no ser representativos de todos aquellos que nos llamamos periodistas”, explicó Magaly Medina.

Además, la conductora afiló su lengua contra algunos miembros de la institución. “Algunos que no hemos terminado la carrera somos más periodistas que aquellos que tienen varios títulos”, dijo Magaly Medina. Al respecto, Janet Barboza publicó unas stories en su cuenta de Instagram tildando de mentirosa a la popular Urraca y recordando que sólo estudio dos de ciclos de periodismo en un instituto.

Janet Barboza reacciona contra dichos de Magaly Medina a Colegio de Periodistas

PIDIÓ DISCULPAS

¡Avergonzada con su público! Magaly Medina se mostró muy afectada por la accidentada entrevista que sostuvo con Janet Barboza. La periodista se refirió a este tema en la última parte de su programa televisivo.

La periodista tildó de vulgar a Janet Barboza, quien ya no se encontraba presenten en el set. “Yo le pido mil disculpas al público porque esas personas me sacan de quicio porque están acostumbradas a decir mentira tras mentira. No tienen nada que perder, que un comunicador se porte como una persona sin ilustración, totalmente ignorante, a mí en verdad que me enerva, lo mejor es tenerlas fuera de nuestro alcance”, indicó Magaly Medina sobre la entrevista que sostuvo con ex figura de Latina.

Magaly Medina indicó que Janet Barboza intentó arrastrarla al fango donde ella suele encontrarse. “Yo pido mil disculpas por ese espectáculo feo que hemos hecho y que usted no se merece”, indicó la periodista, quien despidió el programa sin su invitada.

Magaly Medina pide disculpas por pelea con Janet Barboza

