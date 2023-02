Magaly Medina y Bárbara Cayo se han visto enfrentadas los últimos tiempos debido a que la popular ‘Urraca’ ha sido la principal detractora de Alessia Rovegno, quien es hija de la actriz, desde que Jessica Newton decidió coronarla como la Miss Perú 2022.

La ‘Urraca’ aprovechó la decisión de la directora de la Organización Miss Perú para ‘chancar’ a la nueva reina peruana. Pero no solo eso, ya que para la periodista tampoco fue suficiente que la representante nacional en el Miss Universo quedara en el top 16 de clasificación.

Bárbara Cayo posa junto a su hija, Alessia Rovegno, luego que fuera elegida Miss Perú 2022. (Foto: Instagram)

Sus duros y ácidos comentarios provocaron que la mayor de las Cayo saliera al frente para responder sin piedad; sin embargo, este no ha sido el inicio de su enfrentamiento mediático, ya que este tuvo origen hace más de 20 años atrás, cuando la actriz fue protagonista de uno de los ampays más polémicos de la conductora.

¿CUANDO SE INICIÓ LA PELEA ENTRE MAGALY MEDINA Y BÁRBARA CAYO?

A finales de los años noventa, Bárbara Cayo pasaba por el mejor momento de vida personal y profesional: era protagonista de la exitosa novela ‘Torbellino’, alcanzó el éxito internacional gracias a esta producción y su matrimonio con Lucho Rovegno, su exesposo y padre de sus dos hijas, parecía un cuento de hadas.

Pero todo cambió el 5 de setiembre de 2002, cuando el programa de Magaly Medina emitió imágenes en las que aparecía tomando de la mano y besando a Carlos Thorton , su entonces compañero en la ficción. Tras la difusión de las imágenes, se especuló que los actores se habían enamorado tras bastidores, a pesar de que ambos estaban casados.

Bárbara Cayo sufrió las consecuencias de este escándalo de infidelidad: la prensa empezó a acecharla preguntándole desde cuándo mantenía un affaire con Thorton y se separó del conocido empresario panadero. El actor también se divorció de Magaly Olano, madre de su primer hijo.

En declaraciones a ‘Día D’, Carlos Thorton aseguró que “la historia del romance que se creó en el video no era cierta. Ese día nos encontramos por un tema amical de dos personas que pasaban por situaciones diferentes pero malas, que lamentablemente por cosas del destino, pasó lo que pasó”.

Por su parte, Bárbara Cayo dijo en entrevista a la revista Cosas: “(Por el ampay con Thornton), no solo perdí contratos importantes, sino también mi matrimonio. Personas como ella no deberían existir. Mi vida entera se vio truncada y hasta presumo que fue el estrés emocional que me generó el cáncer que, gracias a Dios, me detectaron a tiempo y que ya está superado”.

BÁRBARA CAYO ACUSADA DE INTENTO DE HOMICIDIO

Eso no fue todo. En 2011, cuando Bárbara Cayo iba a debutar en ‘Al fondo hay sitio’ con su personaje de Rafaella Maldini, nuevamente Magaly Medina emitió un polémico reportaje, donde Alfredo Chamy -expareja de la actriz- la acusaba de intento de homicidio, pero ella se defendió asegurando que el hombre quiso agredirla y ella solo se defendió.

Según reveló el informe, la actriz aceleró el auto cuando él se encontraba en la puerta del copiloto, cayendo con fuerza sobre el pavimento. Luego, huyó del lugar, dejándolo con la cabeza rota y el tímpano del oído izquierdo afectado. El serenazgo lo encontró tirado en la vía pública y lo trasladaron a un hospital cercano.

Cayo salió al frente para defenderse y aseguró: “Esas imágenes salieron cuando había firmado contrato con ‘Al fondo hay sitio’. Le dije a Ney Guerrero que no las sacara porque me iba a perjudicar en mi trabajo, pero igual las sacaron. Yo al día siguiente empezaba a grabar. Por suerte, Efraín Aguilar me apoyó. Estoy haciendo televisión luego de 10 años porque se metieron en mi vida privada. No es justo que por una persona mala me quedé y trunqué mis expectativas de trabajo. No soy agresiva, egocéntrica sí”.

BÁRBARA CAYO Y SU MAMÁ INSULTARON A MAGALY MEDINA

Magaly Medina brindó una entrevista a la periodista Andrea Llosa en 2019 en la que contó cómo fue que casi se pelea con Ana Cecilia Sanguinetti, madre de Bárbara Cayo. Aseguró que todo sucedió cuando estaba haciendo las compras de su casa en un conocido supermercado de San Isidro.

Según la versión de la popular ‘Urraca’, la mamá de la actriz se le acercó para insultarle, la conductora no se quedó callada y le respondió. Esto aumentó la ira de la progenitora de Bárbara Cayo. El incidente terminó con la intervención de los agentes de seguridad del centro comercial.

“Una señora me mete el carro y me dice ‘hija de p***’ y yo le dije ‘p**** tus hijas’. Se me abalanzó encima para querer pegarme, pero no logró tocarme porque yo le puse el carro adelante y la mujer empezó a gritar, soltó su carro y quería agarrarme de los pelos, pero no podía. La seguridad de Wong fue muy rápida, vinieron, la levantaron en el aire y la sacaron. La mujer estaba histérica”, expresó la presentadora de ATV.

Magaly Medina también afirmó que Bárbara Cayo la agredió verbalmente en un restaurante, mientras ella, su esposo y unos amigos disfrutaban de un almuerzo. “Comenzó con una loca desatada, una cuna de insultos. Yo la escuché, mi amiga estaba superavergonzada… Le decía a mi amiga que por mí tuvo cáncer al cerebro” , contó.