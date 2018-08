Magaly Medina: "Sheyla Rojas ya se alucina Gisela Valcárcel" | FOTOS

Magaly Medina se burla. Sheyla Rojas reveló que le gustaría televisar su matrimonio con Pedro Moral para compartir el feliz día con sus familiares, amigos y seguidores. De acuerdo a la rubia, de esa manera nadie se infiltrará en la boda y todos podrán estar enterados de todos los detalles de su unión con el empresario.

"Me gustaría que sea televisada, no me queda más opción, porque tarde o temprano se van a filtrar. Soy una persona que siempre se muestra tal cual, así que estaría encantada de compartir un lindo momento con la gente", declaró Sheyla Rojas tras su presentación en El Artista del Año.

Ante estas declaraciones, Magaly Medina no tardó en arremeter con la rubia y compararla con la conductora de televisión Gisela Valcárcel. A través de su cuenta Twitter, la ex 'Urraca' dijo que Sheyla Rojas quiere ser Gisela Valcárcel desde que le pidieron matrimonio.

"Le piden matrimonio y ya se alucina Gisela", escribió Magaly Medina en su red social. Algunos usuarios le dieron la razón a la exconductora de TV. Incluso, consideraron que Sheyla Rojas y Gisela Valcárcel son muy parecidas y que la rubia de Estás En Todas sigue los pasos de la 'Señito'.

Magaly Medina sobre Sheyla Rojas y Gisela Valcárcel Magaly Medina sobre Sheyla Rojas y Gisela Valcárcel

Recordemos que cuando Gisela Valcárcel se casó con Roberto Martínez, la boda fue televisada por Panamericana y logró hasta 50 puntos de rating. Sin embargo, el matrimonio duró solo tres años.

El matrimonio de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz también fue transmitido por televisión en el 2015. Los guerreros se dieron el sí frente a las cámaras de América Televisión y lograron alcanzar 37 puntos de rating.

