Luego que Óscar del Portal tuviera una accidentada salida del aeropuerto Jorge Chávez, terminal aéreo que tuvo que abandonar bajo el resguardo de varios policías, Magaly Medina confesó que sintió lástima por el periodista deportivo.

“Parecía un ratoncito en un corral, no sabía por dónde salir, por dónde escapar, lógico no está acostumbrado a lidiar con este tipo de situaciones”, sostuvo la conductora en su programa “Magaly TV: La Firme”.

La ‘Urraca’ también sorprendió al confesar que sintió compasión al ver cómo el comunicador no supo cómo manejar la situación luego que fuera abordado por todos los equipos de prensa tras su llegada a nuestro país.

“Realmente me pareció un poco lastimera su posición porque hay personas que no están acostumbradas a ser el centro de la noticia, a de pronto despertar un día y estar en titulares y que todos los periodistas te busquen, te aborden; no están preparados”, señaló.

Aunque se mostró empática con el comunicador, la ‘Urraca’ aseguró que Óscar del Portal debió pensar que es una figura pública antes de tomar decisiones equivocadas, en clara referencia a su ‘ampay’ con Fiorella Méndez.

“Él tiene que saber que una persona que aparece en televisión, sobre todo en un canal como América, todos te conocen, ya no eres solamente un comentarista deportivo anónimo, entras a los hogares de cientos y miles de personas diariamente, y la gente de todas maneras se va a interesar por lo que uno hace”, acotó.

