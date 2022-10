Giuliana Rengifo envió una carta notarial a Magaly Medina, donde indicaba que ella había dañado su imagen pública y repetición, luego de que la calificara como “pelandusca, bataclana, tamal mal envuelto, roba maridos y run run”. ¿Qué contestó la ‘urraca’?

La conductora de televisión llamó a su abogado personal, Iván Paredes, para que le explicara de qué se trataba esta carta de la cantante. “ Yo te he aconsejado que no la contestes porque tiene dos tipos de efectos: formal y material (...) Ella dice que te ‘ractifiques’. Realmente me causa mucha gracia porque nadie manda una carta para que te ‘ractifiques’. Tú mandas tu carta para que te rectifiques ”, comentó.

“Supuestamente, ella dice que has comentado que es una pelandusca, lo que es realmente falso. Yo no sé qué abogados tendrá (...) A nadie le has dicho (...) Otra cosa es que esta persona se sienta identificada con esa palabra ”, expresó.

“El problema es que si yo dijo: ‘La pelandusca de turno de Gisela, no he dicho nombre propio, no he dicho fulana es una tal . (...) Si yo no me siento aludida, conmigo no es (...) Uno se siente aludida porque uno realmente tiene esa condición ”, comentó la conductora de televisión.

Magaly Medina llamó a su abogado para ver sobre la carta notarial.

Asimismo, el abogado se sorprende que la cantante se basó a Real Academia Española como fuente para realizar el documento, pero el significado es erróneo. “No son epítetos, son sustantivo. No sabe ni siquiera la diferencia ”, recalcó.

“ Hay que leer un poquito (...) No deberíamos de estar congestionando y utilizando a los jueces cuando en este país hay cosas mayores que esas”, finalizó la polémica ‘urraca’, pidiendo a las personas que no les gusta estar en el ojo público, que se retiren.