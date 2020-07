Magaly Medina se pronunció este sábado tras anunciar, en la última edición de su programa, que había contraído el peligroso coronavirus. La ‘Urraca’ recibió una avalancha de ataques en las redes sociales por, supuestamente, exponer a sus trabajadores al peligro de contagio.

En ese sentido, la conductora de Magaly Tv La Firme aclaró que solo tres personas que ya tuvieron Covid-19 están con ella en la transmisión de su programa, que ahora se emite desde su casa. Según dijo, todos van protegidos según indica el protocolo del Minsa.

“De verdad yo disculpo las tonterías porque la ignorancia es muy atrevida”, empezó diciendo Magaly Medina. “Nosotros en el canal tenemos un grupo de infectólogos de una conocida clínica que nos asesora en todo y así ha sido desde el día uno de la pandemia”, explicó.

Asimismo, dijo que cuando se reportaron los primeros infectados en su programa se los puso en cuarentena de inmediato. “Lo mismo ha pasado conmigo”, aseguró.

“En un principio nosotros pensábamos que era una gripe, no fue si no hasta la prueba molecular que hemos tenido los resultados correctos porque la prueba rápida que me hicieron el lunes yo salí negativa, la semana pasada también salí negativo”, explicó.

Magaly Medina repitió que solo tres personas van a su casa para la transmisión del programa, las mismas que ya tuvieron coronavirus. “Según el protocolo del Minsa ellos pueden estar aquí porque aún son inmunes, se les hace pruebas igual cada 15 días, pero son los médicos los que nos han autorizado y vienen además vestidos de acuerdo al protocolo, todos parecen astronautas, están vestidos como los médicos que atienden en las unidades Covid”, indicó.

Finalmente, la Urraca aseguró que son responsables y que tienen mucho respeto por el mal. “Ustedes solo ven los que está frente a cámaras pero detrás nosotros tenemos una gran responsabilidad y además un gran respeto por esta enfermedad. Así que mucho cuidado con las cosas que se dicen ya, para todo hay que tener base científica”, concluyó.