Por: Carla Chévez

Magaly Medina podría volver al aire entre hoy y mañana, si los infectólogos y médico ocupacional del canal le dan de alta.

“A mí no me gusta hacer el programa desde mi casa, soy un personaje histriónico frente a cámaras. Yo quiero darle al público un buen producto y mientras el canal y los médicos no me digan ‘ya estás en forma para pararte en tu set’, prefiero no hacerlo”, afirmó.

¿Regresarás después de Fiestas Patrias?

Tenemos una doctora ocupacional e infectólogos con los que el canal trabaja desde el día uno de la pandemia y, si no me equivoco, yo debo estar mañana (hoy) o este miércoles en el set.

Parte de tu equipo dio positivo nuevamente para coronavirus...

Parte de mi equipo se contagió en la primera ola, ahora solo es un camarógrafo y reportero que entró último.

¿Te llegó la notificación de la denuncia que te entabló el señor Vignolo?

De eso se encarga el canal, yo no soy una huerfanita que está en medio de la calle a la que cualquiera puede atacar. Eso lo tienen que saber todos estos figurettis, pobre gente mediocre que envidian el éxito de otras personas. Vignolo y compañía lo que tienen que hacer, si les molesto, es cambiar de canal.