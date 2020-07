Santi Lesmes aplaudió que la Fiscalía haya abierto una investigación preliminar contra Magaly Medina por el presunto delito contra la salud pública . “La ley es igual para todos y ella no es un buen ejemplo para la sociedad”, comentó Lesmes.

Personas de su equipo de producción habrían dado positivo en estos días y Magaly dijo que ‘seguramente seguirán contagiándose como toda la población’. ¿Qué opinas?

Es una pseudo periodista que no tiene bandera, no tiene una línea fija, minimiza, ironiza y lo toma a burla. Su ego va varios metros encima de ella.

Hace unos días, Santi Lesmes lamentó que Magaly Medina se encuentre contagiada de coronavirus, pero pidió que los protocolos de seguridad del Ministerio de Salud se apliquen con ella y realice un aislamiento social sin exponer a sus trabajadores.

“Ella tiene que estar aislada. A su productor lo mandó a su casa y no podía ni ver a sus hijos. Magaly no puede exponer a sus trabajadores y dice que son inmunes, pero eso ningún especialista lo ha confirmado. A ella le gana el ego, quiere seguir en pantalla para no perder el rating”, comentó.

Por su parte, Janet Barboza también la criticó. “Sale al aire campante, minimizando una enfermedad que está matando a miles. Estoy en shock con el grado de indiferencia hacia los contagiados y víctimas, está jugando con fuego. Ojalá no tenga nada que lamentar”, concluyó.

POLÉMICAS DECLARACIONES DE MAGALY MEDINA

Magaly Medina concedió una entrevista a Trome en el que reveló que no aparecerá en las pantallas de la TV en los próximos días y que evaluará si regresa el día lunes en vivo, por lo que estos días “prefiero alejarme por un momento”. Sin embargo al ser consultada sobre el posible contagio de su equipo con coronavirus, la conductora dio una polémica respuesta. “Seguramente seguirán contagiándose como toda la población trabajadora del país”.

Trascendió que el equipo de ‘Magaly TV: La firme’ se hizo un nuevo descarte del Covid-19 el último miércoles y algunos habrían dado positivo, mientras otros hasta habrían presentado fiebre en los últimos días.

Magaly Medina sostuvo que su ausencia en la TV no solo se debe a que ha pasado momentos muy duros debido al coronavirus, sino también debido al estrés y a la presión que ha sentido al tener que hacer el programa sola.

“Es difícil dirigir mi programa desde mi cama y más aún hacer una transmisión con una sola cámara. El público merece recibir un buen programa y no algo improvisado por las circunstancias debido a las fallas técnicas.”, manifestó a Trome