DIO POSITIVO. La conductora de Magaly TV La Firme informó a sus seguidores sobre su delicado estado de salud. Magaly Medina dio positivo a la COVID-19.

Magaly Medina volvió a realizar su programa desde casa y confirmó las sospechas de sus seguidores: la conductora dio positivo a la COVID-19. La popular “Urraca” indicó que pese a estar enferma, el programa continuará saliendo al aire y lo hará desde su casa. Esta semana no fue a trabajar porque se encontraba resfriada, se sometió a un examen y finalmente el test dio positivo a COVID-19.

Magaly Medina decidió sincerar su estado de salud con sus seguidores. “Por medidas de precaución porque aun no tengo los resultados de la prueba molecular realizada el dia de ayer. Anteponiéndome ante cualquier resultado positivo hemos decidido salir desde aquí, por si yo representara algún tipo de peligro de contagio”, comentó la conductora en el programa que emitió el jueves 9 de julio.

Como se recuerda, Magaly Medina se sometió a una prueba de coronavirus el día lunes tras haber presentado un cuadro de gripe que le obligó a cancelar la emisión de su programa el día martes. El míercoles 8 de julio, la conductora explicó que se sometió a un hisopado por el bienestar su familia sus trabajadores. “Me hice el lunes una prueba rápida de covid, me hice el hisopado porque tengo que cuidar a la gente que vive conmigo y esperaré los resultados”, indicó en su programa.

Magaly Medina hace programa desde su casa - TROME

SU EQUIPO DIO POSITIVO EN ABRIL

El 20 de abril, Magaly Medina habló sobre los contagios por la COVID-19 en su equipo periodístico y de producción. “La pandemia está causando bajas en mi programa. El productor general de Magaly TV La Firme dio positivo esta mañana en las pruebas que nos hicieron, dos reporteras con síntomas, un editor que dio positivo, tengo dos personas más que las mandé a su casa porque están con fiebre y dolor de cabeza”, indicó.

Magaly Medina agradeció el cariño de sus seguidores. “Les pido que no se preocupen mucho por nosotros, los hemos enviado a su causa por preocupación porque están asintomáticos, Los otros tienen síntomas pero han dado negativo (...) estamos andando bien, todos estamos aquí tranquilos. Gracias por sus buenos deseos y preocupación”, finaliza la conductora en el video de su cuenta de Instagram.

Magaly Medina habla sobre contagios en su equipo de producción

EL PROGRAMA NO PUEDE PARAR

Tras informar sobre los contagios en su equipo, Magaly Medina recibió muchas críticas por continuar emitiendo su programa. En una entrevista para Trome.pe, la conductora indicó que su programa no va a parar de emitirse porque el periodismo es como un sacerdocio. “La gente común y corriente puede decir lo que quiera, lo que el público no sabe es que nosotros elegimos este oficio como si fuera un sacerdocio, somos como los policías, los médicos, las enfermeras que siempre están en el frente de batalla. Ahorita ni siquiera estoy haciendo entretenimiento, sino periodismo duro y puro, y en una guerra siempre habrá bajas, como nos pasa, pero el programa no puede parar a menos que me enferme y de repente lo haga virtual, no lo sé. Los periodistas somos así, tenemos que informar o ¿crees que la CNN, la BBC o el New York Times paran porque tienen bajas en sus equipos? Tenemos que estar ahí para contarle al mundo lo que está sucediendo”, precisó la ‘Urraca’.

Durante esa entrevista también fue bastante crítica contra las personas que rompían la cuarentena, a quien tildó de irresponsables. “Además, estos irrespetuosos se paseaban en la cuarentena, yo no salgo al parque a comer helados, la responsabilidad es diferente. Voy de mi casa al canal y del canal a mi casa. No le pidamos que lo entiendan, no tienen cerebro para ello”, dijo Magaly Medina a este diario.

SU ESPOSO Y ELLA ROMPEN LA CUARENTENA

Ese discurso de Magaly Medina sobre los irresponsables le reventó en el rostro cuando tuvo que emitir imágenes de su esposo, el notario Alfredo Zambrano rompiendo la cuarentena y visitando a un amigo para celebrar su cumpleaños. La conductora indicó que no iba a hablar sobre su vida privada, sin embargo, terminó despotricando contra su pareja.

“Pude haber obviado entre los juergueros del fin de semana a alguien de mi familia, pero si alguien es tan irresponsable de ir a la casa de un amigo esa persona tendrá que responder por sus actos”, agrega la conductora.

La periodista da a entender que esa salida puso en jaque su matrimonio. “Yo no les voy a contar, no voy a ventilar los trapos sucios de mi casa, todo el mundo dice “por qué no le saque la mugre, tu qué sabes si yo no se la ha sacado”, afirma Magaly Medina.

No sólo fue su esposo quien rompió la cuarentena, la conductora también hizo lo propio con una reunión en su casa para celebrar el cumpleaños de su cuñada. “Traje a toda mi familia a mi casa luego de practicarle a todos, cada 15 días las pruebas del COVID-19, porque esta pandemia me ha generado un desgaste emocional muy fuerte porque no podía ver a mis padres, mi hijo y sobrinos. Ahora están pasando conmigo la última etapa de la cuarentena, felizmente todos estamos sanos”, dijo en aquella oportunidad.

Esposo de Magaly Medina es ampayado en tono (TROME)

Magaly Medina tilda de irresponsable a su esposo (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Magaly Medina se burla de Sigrid Bazán (TROME)

Magaly Medina: Druzila Zilera explica ausencia de conductora (TROME)

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Esto es Guerra: Patricio Parodi podría quedar fuera de reality tras tenso enfrentamiento con Gian Piero Díaz

Juliana Oxenford manda indirecta a Sigrid Bazán: “En mí encontrarán muchos defectos, pero nunca a una hipócrita”

Beto da Silva afirma que Ivana Yturbe le pidió para convivir porque no quería arriesgar la salud de su abuela: “La convivencia nos afectó”

Amy Gutiérrez cree que tiene las cámaras apagadas y sincera su relación con bailarín: “Mis papás no saben que estoy saliendo con él”

Fátima Segovia: Parte policial revela que su pareja la agredió delante de sus dos menores hijos, pero ella lo niega