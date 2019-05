Magaly Medina cree que Elmer Molocho es un "manipulador" y La Tigresa del Oriente está "enamorada"

Magaly Medina aseguró que el reality de la frustrada boda de ‘La Tigresa del Oriente’ y Elmer Molocho, los favoreció en el rating, y recalcó que cree que el ‘novio fugado’ es un manipulador.



Magaly, parece que Elmer Molocho tiene un comportamiento inestable...

Creo que tiene muchos problemas, para empezar, muestra una personalidad manipuladora.



¿Y el rating los ha favorecido con este caso o se mantiene igual, porque él argumenta que es un ‘show por rating’?

Los realities funcionan muy bien y por eso lo hicimos. Si decides que quieres que tu boda se televise, entonces estás aceptando el circo. Aquí no engañamos a nadie.



Pero ‘La Tigresa’ no abre los ojos...

Creo que es una mujer enamorada, que prefiere vivir engañada pero bien casada.



Cambiando de tema, ¿están empujando el coche para subir la sintonía?

Empujando con fuerza. No desmayamos y, si se tienen que hacer más cambios, se harán.



¿No sientes esta situación (que no suba el rating) como una derrota?

En lo absoluto, estoy consciente de que trabajo en ATV y no en América Televisión. Aquí de lunes a viernes, con 7 u 8 puntos, somos el programa de más rating. Ya se vienen programas nuevos que estamos seguros nos ayudarán a volver a calentar nuestra señal.

Reportera de Magaly Medina contó cómo sucedieron los hechos en la casa del novio de la Tigresa del Oriente. (Video: Magaly Tv. La firme)