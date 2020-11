Magaly Medina enfurece por crisis política: “El Perú no se merece los congresistas que tiene”

Magaly Medina inició su programa brindando un reflexivo mensaje sobre la difícil situación política que afronta nuestro país luego de que el Congreso definiera la vacancia de Martín Vizcarra, en su lugar, asumió la presidencia el parlamentario Manuel Merino de Lama.

Al respecto, Magaly Medina se mostró incómoda y molesta por la situación que se vive en las calles, desencadenada por las decisiones que tomó el Congreso el pasado lunes.

Magaly Medina arremetió duramente contra los gobernantes actuales del país, ahora que se vive un clima de incertidumbre y crisis en las calles. “Que miedo ver a tanto peruano enfrentando a otro peruano. Que miedo la situación que nos han puesto los congresistas”, indicó.

“Todos llegan al congreso y al gobierno para ver sus propios intereses privados, particulares y mezquinos. Ralamente darle tanto poder a esta gente que está en el Congreso ha sido un error garrafal (...) Este país no merece desangrarse, este país no merece los gobernantes que tiene, este país no se merece los congresistas que tiene ¡No se merece!”, agregó.

Magaly Medina sobre la crisis política TROME (Video: ATV)

JURÓ AL CARGO

Pasadas las 10:30 a.m. de este martes 10 de noviembre comenzó la ceremonia en la que Manuel Merino de Lama asumió la presidencia de la República, luego que el Congreso decidiera anoche vacar a Martín Vizcarra Cornejo (57) tras debatir por más de cinco horas en el Pleno y conseguir ampliamente la aprobación de la moción de vacancia con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones.

A las 10:42 a.m. Merino juramentó como presidente del Perú y recibió la banda presidencial. Luego entonaron el himno y enseguida pronunció un discurso donde asegura que no cambiará la fecha de las elecciones presidenciales de abril de 2021 y que los votos para la vacancia no fueron comprados.

Manuel Merino de Lama juró como presidente de la República - TROME (Video: Canal N )