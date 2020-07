Magaly Medina discutió con Cristian Zuárez, quien fue entrevistado en el programa de la ‘urraca’ después que Laura Bozzo lo denunciará en Argentina, México y Estados Unidos por difamación, calumnia y extorsión.

Antes de iniciar la conversación con la expareja de la ‘abogada de los pobres', la producción de la conductora de espectáculos difundió el video filtrado donde Laura Bozzo aparece en estado de ebriedad en 2015.

“Yo veo una mujer alcoholizado y allí te veo bien machito: eres una alcoholizada, eres una drogadicta, tratas mal a mi hija. Ella no te responde, pero tú estás que la molestas a una mujer ebria. Tú sabes que alguien ebrio no se discute. Es una cuestión que todos sabemos. No puedes discutir con un ebrio”, mencionó Magaly Medina.

Cristian Zuárez recordó a su padre alcohólico que “golpeaba a mi madre y que nos golpeaba a nosotros”.

“Pero no le puedes hacer pagar a todo el resto de la gente lo que tú has vivido”, respondió Magaly Medina.

Luego, las cosas entre la conductora de espectáculos y la expareja de Laura Bozzo se pusieron muy tensas porque la ‘urraca’ dijo que era una “falta de respeto” que ahora que esté casado con otra persona este video haya salido en los medios de comunicación.

Cristian Zuárez preguntó si estaba su abogado en el set de Magaly Medina porque ese “era el acuerdo que tuvimos (para que lo entrevisten)”, lo que molestó a la ‘urraca'.

“¿Qué tiene que hablar tu abogado conmigo si yo te estoy cuestionando una cosa? Yo no hago acuerdos con nadie. Discúlpame”, dijo la ‘urraca'.

“Tú pediste la entrevista. Pero no pienso darte una entrevista. Chau. Gracias”, concluyó Cristian Zuárez y le cortó la llamada.

Magaly Medina discutió con Cristian Zuárez en su programa. (Magaly Tv. La firme)

