El silencio que guardan Alejandra Baigorria y Said Palao, por el baile del ‘Samurái’ con una modelo en una fiesta electrónica, generó la dura crítica de ‘la Urraca’ Magaly Medina, quien consideró que ‘la Barbie de Gamarra’ ‘tiene mal ojo para escoger a su parejas’.

TE VA A INTERESAR: ALE VENTURO SUFRE ACCIDENTE A POCAS SEMANAS DE DAR A LUZ

“No sabemos si están viviendo en la misma casa, si lo ha botado a él, porque no dice nada. Creo que ante semejante hecho, lo mínimo es que tengan que salir al frente”, comenzó ‘La Urraca’.

“Esta chica Alejandra Baigorria tiene tan mal cuando escoge a sus parejas y desde antes desde hace años, cuando tú eliges tan mal algo está mal en su cabeza, por el que siempre eliges puro perdedor que te engaña, que no te valora, que no sabe lo que es un compromiso. Ella debería ser un alto en su vida y decir basta de este tipo de hombres que no valen la pena”, opinó la periodista.

TROME | Magaly Medina cuadró a Alejandra Baigorria (Magaly TV)

Magaly Medina reiteró que hasta ahora están esperando las explicaciones de Alejandra Baigorria y Said Palao. “Si estás jurándote amor eterno con alguién entonces después de una cosa así, tú le debes explicaciones a tú público”, añadió la ‘Urraca’.

MÁS INFORMACIÓN: