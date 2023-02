No la perdona. Magaly Medina se mostró indignada después de escuchar las declaraciones de Alejandra Baigorria, quien justificó el abrazo que le dio Said Palao a una mujer en un evento.

La ‘Urraca’ indicó que lo que cometió el chico reality es una falta de respeto para Alejandra, quien en ese momento se encontraba de viaje.

“Miren la cabezota donde la tiene. Eso está bien, no es un chape, no están dentro de un hotel, pero es una falta de respeto a una novia , no me van a decir que eso es disculpar”.

Además, la periodista de espectáculos se indignó al escuchar decir a Alejandra que la situación tiene un trasfondo que solo ella sabe e indicó que Said no tiene disculpa alguna y la calificó como una “perdona vidas”.

“Cuál trasfondo lo doparon, le pusieron en su trago una sustancia. Cuál es el trasfondo, no hay trasfondo, eso es lo que ven las imágenes , si tienes una novia no tienes por qué agarrar así”.

“Eso no tiene disculpas, no, no y no en ningún idioma y en ningún trasfondo. Eso es Alejandra que eres una perdona vidas y siempre lo has sido a lo largo de tus relaciones”.

Magaly aconseja a Alejandra Baigorria que termine con Said Palao

Por último, le advirtió que debería terminar con Palao, ya que si continúa disculpando sus dudosas actitudes podría ser captado en un ampay por sus chacales.

“Qué cosa esperas que eso se transforme en un real ampay. Porque para mí eso es un indicador de una falta de respeto. Lo terminas, yo llego de viaje y lo termino porque me está faltando el respeto”.

Alejandra defiende a Said Palao. Video: ATV

