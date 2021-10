Flavia Laos hizo público que aún se sigue viendo con Patricio Parodi, pese a que ya no conforman una pareja. La actriz evidenció este acercamiento a través de un video de TikTok, donde ambos se lucieron muy unidos.

Ante esta situación, la conductora Magaly Medina aprovechó los primeros minutos de su espacio de entretenimiento para criticar a la modelo por buscar a su expareja sentimental y hacerlo público.

“Ella habla como si hubieran pasado cuatro años (de su rompimiento). Cuando uno ha tenido un sentimiento profundo por una persona, el olvido no es tan rápido, el óvido tiene todo un proceso y que puede llevar meses”, opinó la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

“Teniendo veinte amigos realities, tú (por Flavia Laos) escogiste a precisamente a tu ex y el de ahora. No a tu ex de hace 20 años. A tu ex que se a todas luces se nota que aún no has podido olvidar”, agregó Medina.

Finalmente, Magaly señaló que Flavia Laos tiene intenciones de retomar su relación con Patricio Parodi y por ello lo busca: “Ella está tratando de que las cosas se arreglen”.

