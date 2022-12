Magaly critica a Gisela por decirle a niños que Papá Noel no existe

Gisela Valcárcel se encuentra en el ojo de la tormenta por decirle a unos niños del distrito de San Juan de Lurigancho que Papá Noel no existe. Distintos usuarios se pronunciaron en redes sociales para criticar a ‘La Señito’ y Magaly Medina no pudo ser la excepción.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” utilizó los primeros minutos de su programa para referirse a la reciente aparición pública de Gisela y le pidió que no “rompa” la ilusión de los niños.

“Ella fue hacer una obra de bien social en San Juan Lurigancho a unos niños que realmente lo necesitan, pero no era para ‘pincharles’ el globo tampoco. Está bien que tú no creas en Papá Noel, pero yo hasta grandota creí en Papá Noel y a mí nadie me ‘pinchó' el globo”, dijo Medina.

“Toda la vida mi mamá me engañaba de que mi papá era quien dejaba mis juguetes de un día para otro, pero ella le dijo a estos niños que Papá Noel no existe... luego se graba para justificar lo injustificable. ¿Cómo vas a decirle eso a los niños? Vas a romperles la ilusión”, añadió.

Cabe mencionar que Gisela realizó un video en Instagram para explicar que ella celebra la Navidad por el nacimiento del Niño Jesús y no precisamente por los regalos de Papá Noel.