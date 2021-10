Magaly Medina criticó duramente a Gisela Valcárcel, conductora del reality ‘Reinas del show’, luego que esta última defendiera a Melissa Paredes en la reciente edición de su reality de baile.

“Pero que risa me da la más hipócrita de la TV cómo va a decir: ‘Melissa aquí te queremos mucho, qué pena que la hayan maltratado’, pero si la maltrataron en su programa donde ella es la productora general, donde ella es la dueña del programa, donde el productor no da ni un paso sin consultarle a ella. Qué graciosa la Gise, pero qué Cantinflas que es”, señaló la ‘urraca’.

Magaly Medina leyó a parte del mensaje que Gisela Valcárcel envió a Melissa Paredes este último sábado, donde asegura apoyarla en este escándalo mediático que ha protagonizado.

“La mujer se santifica, sin embargo, es tan hipócritona, esta vez dando la razón a Melissa... (Gisela) dice que fue maltratada, sí fue maltratada en el programa donde ella era una de las conductoras... Fue maltratada por ti, por tu hija con su llanto falso, por la mona con metralleta que tienes allí... La mujer habla como la sacerdotisa, como la paloma de la paz... Ya conocemos tu careta, pero esta vez te superaste, pensé que no diría nada, pero ella tenía que hablar, pero la próxima que le den un guion coherente”, señaló entre risas la periodista.

Pero sus críticas no quedaron allí. Magaly Medina calificó a la conductora de ‘Reinas del show’ y a las conductoras de ‘América hoy’ como “mentirosas redomadas” que quieren lavarse las manos por la situación de Melissa Paredes. Aclaró que en su programa no apedrearon a la también actriz tal como Gisela Valcárcel dejó entrever el último sábado.

“Nosotros no apedreamos a nadie, ni siquiera a las Marías Magdalenas, por qué si todas tenemos dentro una María Magdalena chiquitita tratando de salir, para qué santificarme’”, señaló Magaly Medina y sobre la invitación cordial que hizo Gisela a Melissa a su casa señaló: “Qué caradura que eres, después de que la has abofeteado, has hecho lo que has querido con ella, la has sacudido de las mechas, le dices que ‘eres bienvenida a mi casa’, hipócrita”.

“Tú no eres todo lo buena que te has vendido a lo largo de los años en televisión. Tú tienes más de mala que de buena. Tú eres el vivo ejemplo de que la gente no es lo que aparenta. Yo no sé con qué conciencia sale a hablar así. Por mi marecita que cólera me da... La mujer habla como si estuviera en el pulpito, como si fuera impoluta y no es así”, agregó fastidia la periodista.

También corrigió a Gisela Valcárcel cuando señaló que Melissa Paredes fue valiente al dar la cara en televisión tras el ampay protagonizado con el bailarín Anthony Aranda. “Que yo sepa, Melissa no ha dicho me equivoqué. No ha dicho: ‘Discúlpame Gato, disculpas a mi familia’. No ha sido sincera, no ha sido honesta. Tuvo un velo, le echó la culpa al ‘Gato’. Ella no tuvo el valor de reconocer que se había equivocado. No pidió disculpas, no lo dijo en ningún momento”, concluyó.

