LA REFUTA. Magaly Medina no se quedó callada y arremetió contra ‘la princesita’ de la televisión por tener palabras suaves hacia la Dra Fit, quien se ha visto en un escándalo por insultar y discriminar a efectivos policiales cuando la detuvieron por manejar ebria. La ‘urraca’ señaló que Maricarmen Marín solo debe dedicarse al canto.

“La princesita debería estar sentada en un trono, ella debería dedicarse a cantar y cuando hace algo en televisión debería tener siempre a su lado a esta extraordinaria comediante que es Katia Palma porque sin ella al lado no hay, dijo.

Magaly remarcó que debemos cuestionar y criticar la mala actitud que tienen los ciudadanos con los policías. En esa línea, tuvo fuertes palabras con la intérprete de ‘Pasito Tun Tun’, de quien pidió sea retirada de la televisión.

Magaly critica a Maricarmen por justificar a Dra Fit: “Me avergüenzo que una mujer hable así”

“¿Qué hacemos con Maricarmen? Si cuando la veía en la mañana, me decía ‘Por Dios, trágame tierra’ Me avergüenzo de ver a una mujer hablar así en televisión”, sostuvo.

Asimismo, la popular ‘urraca’ recomendó a la producción de Mujeres al Mando que manden de licencia por su embarazo a ‘la dulce princesita’ porque “no tiene criterio”.

“Qué estamos haciendo, por qué ponen a personas que no son comunicadoras que no tienen el criterio, que no tienen la experiencia necesaria para trata un tema de estos. Se las da de consejera cuando esta señora se portó mal... Por qué no la mandan a su casa para que descanse, que riegue y cante a sus plantita”, sentenció.

MARICARMEN JUSTIFICA A LA DRA. FIT

La Dra Fit se presentó en el programa de ‘Mujeres al Mando’ para pedir disculpas públicas por insultar y agredir a efectivos policiales al detenerla manejando ebria. Sin embargo, Maricarmen Marín justificó su actitud y tuvo palabras suaves con ella.

“Tenemos que hacer ese cambio y ese cambio lo hacemos todos. Tú con tu profesionalismo, en tu trabajo, entreteniendo en tus redes, con tu nieta, con tu nuera, con tu hijo, que es lo divertido que haces en tus redes sociales”, dijo.

La Dra Fit ante eso le respondió para agradecerle por sus palabras. “Te agradezco mucho tus palabras, porque justamente siempre he tratado de llevar contenido de valor a la gente”.