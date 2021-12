LE DIO CON PALO. Alan Castillo, conocido como Robotín, se presentó en la última edición del programa de Magaly Medina para hablar sobre el fin de su relación con Robotina. Sin embargo, provocó que la ‘urraca’ se indignara por los comentarios del artista respecto a la vestimenta de una mujer.

Según explicó Robotín, él decidió terminar su relación amorosa con Karelys Molina debido a que publicó un TikTok en su cuenta donde aparece bailando con un pequeño short y por los comentarios que este generaba.

“Le dije que no subiera un TikTok porque hay muchos haters… le sugerí que no lo suba, tenía un short muy pequeño... Quizá si lo hubiese hecho conmigo, hay muchos haters que dicen que es mucho para mí, un cuerpazo, le van a decir”, precisó.

Tras ello, Magaly Medina lo cuestionó por sus cuestionamientos machistas y aseguró que todo es parte de sus inseguridades, por lo que el problema es él y no Robotina.

“Son parte de tus inseguridades pues Robotín, ella no tiene por qué quitarse un short que le gusta ponerse y que además le queda muy bien, no está calata, no está apareciendo en hilo dental”, dijo la conductora de televisión totalmente indignada.

Al respecto, Robotín le respondió asegurando que él no le prohíbe usar ese short, pero recalcó que no debe subir ese video porque “todo el Perú lo verá”. Esto ocasionó que Magaly lo volviera a criticar.

“A mí me parece mal que tú decidas que lo que se va a poner tu novia ... ¿Y qué tiene? Para eso son las redes sociales, para que los vean todo el Perú. Tú necesitas trabajar tus inseguridades, ella no está causando tus inseguridades, tú las tienes. No le eches la culpa”, sentenció.

Robotín aceptó su error, sin embargo, advirtió que los videos que publica Robotina y los malos comentarios le bajan la moral.

“Mi inseguridad la causó ella ese mismo día en la noche, quizás tengas razón, la cosa es que de un momento de cólera subí un Tiktok con una amiga”, volvió a decir.

Indignante. La ‘urraca’ se sorprendió por los comentarios machistas de Robotín cuando dijo que terminó su relación con Robotina porque hizo un Tiktok con una prenda muy pequeña.

