No la perdona. Después de disfrutar de unas extensas vacaciones en Dubai, Rosángela Espinoza regresó a Perú y adquirió productos y servicios a través de canjes, según indicó Magaly Medina.

Este hecho incomodó a la periodista de espectáculos, quien señaló la importancia de respaldar a los empresarios que están atravesando dificultades económicas y no solicitarles favores sin costo alguno.

¿Qué le dijo Magaly Medina a Rosángela Espinoza?

Medina se enojó al ver que Rosángela empleó a tres trabajadores para colocar muebles en su casa, a quienes les habría pagado con un baile en redes sociales y una mención.

“Ella, en vez de pagar el trabajo a esta gente emprendedora y chambera, les hizo canje. Con un tiktok les pago, se va a gastar plata a Dubai y viene acá y a los humildes trabajadores no les paga”.

La ‘Urraca’ afirmó que el Perú está pasando por un mal momento económicamente, siendo los emprendedores los más afectados y en lugar de pedirles cosas por un baile, la influencer debería pagarles el trabajo y promocionarlos:

La pelirroja indicó que la economía del Perú está atravesando por un período difícil, lo que ha afectado principalmente a los empresarios. Por esta razón, en lugar de solicitar productos a cambio de un simple baile, Rosángela debería pagar por los servicios y promocionar a los emprendedores de manera adecuada.

“Porque hay personas a las que hay que hacerles canje y hay personas a las que hay que apoyarlas, hay que pagarle su platita y además los apoyas haciéndole un tiktok, poniéndole el nombre de su emprendimiento”.

Por último, indicó que la actitud de la chica reality no le parece justa y que no debe aprovechar su fama para conseguir productos o servicios de manera gratuita.

“A mí no me parece eso justo. A mí no me parece que la gente sea tan insensible con los problemas de la gente. Haciéndole todo y no le pagues nada, te pongas a hacer un tiktok con ellos y porque tú eres Rosángela Espinoza tienen que hacértelo gratis, eso me parece muy abusivo”.

