¡No le perdona nada! Magaly Medina criticó duramente a Tilsa Lozano después de ver un video en donde se le ve hablando con un marcado acento argentino. La ‘Urraca’ no dudó en hablar de la ‘Tili’.

En el video, publicado por la propia Lozano, se puede ver como acaricia a un caballo y le dice: “Coquito, esha cómo se shama”, se le escucha a la prometida de Jackson Mora.

Las imágenes provocaron la risa de la periodista, quien no dudó en dejarle un mensaje a la modelo: “Eso de que se te sale (el acento argentino) es algo controlable. Porque de lo contrario, Macarena Gastlado, que vive años; hablaría como peruana (...) La atorrantada más grande, pero ella nos tiene acostumbrados, con que otras nos saldrá antes de la boda” , finalizó Magaly.

Pancho Rodríguez estuvo en el set de Magaly con flores y la piropeó

Pancho Rodríguez apareció en el programa de Magaly Medina para una entrevista, en la primera vez que el ‘guerrerito’ llega al set de la ‘urraca’. Durante la conversación, confesó cómo sus amigos le han dado la bienvenida y comentó cuando se metió en problemas luego de salir a una fiesta.

El chico reality no podía creer que sus amigos de Esto es Guerra lo recibieron con los brazos abiertos, luego de pasar unos meses fuera del país por problemas con migraciones. “Todavía no me creo que estoy acá. Muchos sentimientos encontrados, muchas cosas”, comentó emocionado.

De igual manera, decidió dar su versión sobre lo que sucedió en la fiesta de Yahaira Plascencia en plena pandemia, en donde luego tuvo que irse del país. “Fuimos muy amigos (...) Lo que me pasó a mí, es algo que me tenía que pasar. La vida me dio nueve meses de aprendizaje, de enseñanza. Me costó mucho asumir y aceptar, pero ya estoy acá”, recalcó.

