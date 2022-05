Magaly Medina comentó el último martes la polémica detención de Roberto Barraza, hijo del popular ‘Chato’ Barraza, quien fue intervenido por personal de Serenazgo de la Municipalidad de Lima y efectivos policiales por, presuntamente, haberle robado el celular a una joven en La Victoria.

“Puede haber sido cierto o no, no sabemos, él dice que no robó, no hay ocurrencia policial pero lo que sí se puede ver y esto hay que decirlo, es una extrema violencia a la hora de detenerlo y en esto el Serenazgo y la Policía sí debe tener cuidado. Tenemos ya penosos antecedentes donde jóvenes detenidos, además que luego se demostraría que fueron inocentes, murieron por exceso de fuerza de serenos y policías, así que mucho cuidado”, comenzó advirtiendo la urraca.

Además, destacó que Roberto Barraza sufre de una fuerte adicción a las drogas de la que no puede salir pero consideró que la fuerza que emplearon para reducirlo fue innecesaria. “Los serenos se le tiran encima, miren cómo lo agarran, lo tiran como si fuera un saco de papas... él ya estaba esposado, estaba solo”, comentó la conductora de Magaly Tv La Firme.

En ese sentido, Magaly Medina lamentó la violencia con la que actuaron. “Miren esa fuerza bruta que usan con un chico que está desarmado, que es un drogo, un ladronzuelo quizá, pero ya lo tienen esposado en el suelo, miren cómo le ponen la rodilla en la espalda y lo tienen tirado, lo levantan como si fuera un saco cualquiera y luego la brutalidad...”, acotó la urraca.

Asimismo, consideró que las autoridades ya tenían reducido a Roberto Barraza y que este no se les iba a escpar. “¿Por qué ser crueles y despiadados? Yo sé que están luchando contra la inseguridad ciudadana pero ahí hay cuatro personas, un policía y tres serenos para un flacucho , que tal si le rompen las costillas y le penetra uno de los órganos vitales, ese chico va morir en la comisaría o camino a un hospital, esto ya ha pasado, el uso de la excesiva fuerza trae consecuencias fatales”, dijo la conductora.

