Tilsa Lozano y Jackson Mora se casaron este viernes 25 de noviembre en un rancho ubicado en Pachacámac, y fiel a su estilo, Magaly Medina comentó sobre cada detalle de la ceremonia y fiesta de recepción.

La conductora de espectáculos no tuvo piedad y criticó la organización de esta celebración y la consideró una de las peores bodas de este 2022.

“Esta es la peor boda que yo he visto en lo que va del año, está si le ganó a la de Ethel (Pozo), definitivamente peor que la de Ethel. Había cuatro estacas y unas sábanas puestas ahí que el viento las agitaba (…) miren ese techo, está todo parchadito, parecía el circo perejil”, comentó.

Para la ‘Urraca’, la pareja no habría gastado los 78 mil dólares que supuestamente iban a invertir en su matrimonio civil.

“El Jackson (Mora) no soltó plata, esa boda no costo 78 mil dólares, nuestra fiesta por los 25 años costó algo más de 20 mil dólares y era sencilla, pero esa boda no costó ni dos soles”, cuestionó.

Magaly Medina también aprovechó varios minutos de su programa para criticar el look que usó el peleador profesional para dar el “sí acepto”.

“¿Quién le dijo a mí reportero que el terno era Dolce Gabbana? no puede ser, ese era un fake, eso no costó ni 100 soles, alguien le engañó porque la telita se notaba bien baratita, ni siquiera la corbata le hacía juego, parece que lo lavaron antes de la boda porque se encogió el pantalón”, criticó.

