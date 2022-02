Este viernes, “Mujeres al Mando” se despidió de la televisión peruana y lo hizo celebrando a la vez su tercer año por todo lo alto. Ante ello, Magaly Medina no tuvo mejor idea que ‘dedicarle unas palabras’: cuestionó que haya un festejo para lo que consideró fue “un perfecto fracaso”.

Durante “Magaly TV: La Firme”, la ‘Urraca’ señaló que “Mujeres al Mando” no se iba por la puerta grande, sino todo lo contrario, ya que enfatizó que los retiran de la parrilla de Latina por su poca audiencia.

“Yo no sé por qué había motivos para celebrar. Hoy fue su último programa y no es que ellos se retiraran o hicieran un descanso, no. Los retiraron de la televisión. Los sacaron, les dijeron hasta aquí no van más. Cambiaron como cuchumil veces de conductores de televisión y nada funcionaba”, manifestó.

“Hoy se pusieron en el set grande de Yo Soy, armaron toda una parafernalia, con invitados especiales. ¿Cómo van a celebrar tres años que fue un perfecto fracaso? Y no sé por qué lo mantuvieron ahí tanto tiempo. Empezaron con Karen Schwarz, Magdyel Ugaz y Mirella Paz, una mezcla bastante estrambótica. Desde un principio estuvo marcado de un fracaso. Se van del aire y hacen un fiestón. No entiendo”, agregó.

Finalmente, fiel a su estilo, la polémica conductora también hizo hincapié en que las invitadas en la última edición de “Mujeres al Mando” creían que estaban en las despedidas de los Óscar, cuando en realidad se están “yendo por la puerta chica”.

“Ellos no decidieron irse, los están sacando. Les están diciendo, hasta aquí nomás, no hay elevación de la audiencia que ustedes tienen. Todos imaginaban que estaban en las despedidas de los Óscares”, sentenció.

