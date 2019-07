Magaly Medina critica a Fabio Agostini por show sexual y lo compara con el de Tony Rosado por 'toquetear' a las mujeres

Magaly Medina criticó el show de Fabio Agostini y mostró imágenes de cómo muchas mujeres subían al escenario para estar al lado del español, pero indicó que este se aprovechaba de ellas para 'toquetearlas' y hacerlas bailar en poses sexuales. La 'Urraca' hasta lo comparó con el show que daba Tony Rosado.



"Ese es el show. Cuando a él lo contratan, llega a una discoteca y esto es lo que hacen. Más parece el show de un striptisero, en un día de despedida de solteras. Las chicas se les tiran encima, eso es cierto, pero no sé si a ellas les incomoda este tipo de toqueteos a las que son sometidas", dijo Magaly Medina.

Mientras mostraba las imágenes del show de Fabio Agostini, la 'Urraca' siguió disparando "a mí me parece bien fuerte lo que hace. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que es demasiado. Es un show que es bastante 'hard'. Yo tenía idea que esto sucedía en las despedidas de soltero, pero no en el show como en el de Fabio Agostini".



Para Magaly Medina, las chicas que suben al escenario no saben a lo que se exponen. "No sé si esa chica se sentirá bien o se sentirá contenta, feliz de estar ahí. Pero son los chicos que sus hijos ven todos los días en la TV y son el tipo de espectáculos que ellos hacen en una discoteca".