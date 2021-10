Magaly Medina se sumó a las críticas contra la actriz Flavia Laos por grabarse con su expareja Patricio Parodi en un video de TikTok, a solo semanas de haber anunciado el fin de su relación. “Ha agarrado una bandeja, se ha puesto una manzana en la boca, un lazo, papel crepé y se fue a la casa del ‘Pato’, jajaja”, manifestó irónicamente la ‘Urraca’.

“¿Qué le ha pasado a la Flavia Laos? Ni bien viene de su viaje, donde se ha mostrado que es la soltera más feliz, baja de un avión y lo primero que hace es irse a almorzar con las hermanas del ‘Pato’”, cuestionó la ‘Urraca’.

La periodista se mostró sorprendida por el video en el que aparece la joven actriz al lado de su expareja. “No ha pasado ni dos semanas que está en Perú y ya se fue a meter a la casa del Pato”, expresó.

Magaly no creyó que Flavia solo haya buscado a Parodi para que sea modelo de su marca de implementos para hacer deporte. “¿No podías contratar otro chico reality?. Podía escoger a otro chico de Esto es Guerra o en chicos de Combate que no están en un reality”, manifestó.

Para la periodista esto no fue nada más que un pretexto. “Ni ella se cree. Ella ha ido de buscona. “Ha agarrado una bandeja, se ha puesto una manzana en la boca, un lazo, papel crepé y se fue a la casa del ‘Pato’, jajaja”, manifestó.

EL DOCTOR ÁNGULO TAMBIÉN OPINÓ SOBRE LA RELACIÓN DE FLAVIA LAOS Y PATRICIO PARODI

En el programa de Magaly Medina también se presentó el doctor Tomás Angulo, quien compartió sus opiniones sobre el vínculo de Patricio Parodi y Flavia Laos.

Al respecto, Ángulo coincidió con Magaly quien consideró que Flavia debió esperar que Parodi la busque. “En eso sí estoy de acuerdo, cuando le das mucha seguridad a un hombre, el hombre se cree.”, manifestó.

EL VIDEO DE TIKTOK DE FLAVIA LAOS Y PATRICIO PARODI

Los cuestionamientos de Magaly Medina se deben al video que Flavia Laos grabó para TikTok junto a Patricio Parodi, a solo pocas semanas de anunciar el final de su relación.

Sobre esta situación, el periodista de Instarándula ‘Samu’ también se pronunció y manifestó que Flavia Laos ‘necesita 20 soles de dignidad’.

