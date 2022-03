En los últimos días, diferentes dirigentes de Universitario de Deportes han cerrado filas frente a las críticas por el fichaje de Andy Polo, quien afronta denuncias de violencia doméstica. Así, desde distintas tribunas les han llovido críticas por esa sólida defensa y Magaly Medina se sumó a los cuestionamientos, emitiendo un contundente pronunciamiento.

Más información Jean Ferrari y su peculiar respuesta a Verónica Linares tras crítica por fichaje de Andy Polo

Previo a dar a conocer que Andy Polo también afronta una denuncia ante la justicia de Estados Unidos de manera civil, la ‘Urraca’ estalló contra los dirigentes ‘cremas’, entre ellos Jean Ferrari.

“Hay pelea entre los hinchas y los dirigentes. Los dirigentes lo defienden con todo furor, con bastante intensidad. Dicen que no ha sido condenado en ningún sitio, que les muestren las pruebas de la violencia doméstica, de si están debidamente probadas, corroboradas, sentenciadas y sacramentadas”, aseguró.

“No sé si se quieren hacer los sordos, los tontos o los brutos, pero creo que todos hemos visto lo que ha pasado con él”, complementó de manera airada la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

Magaly criticó a dirigentes de Universitario por caso Andy Polo

Criticó a Jean Ferrari

Jean Ferrari exhibió esta férrea posición ante Verónica Linares en Twitter y ello provocó la molestia de la conductora de televisión, que se cuestionó qué más pruebas se necesitan en este caso.

“¿Qué medios probatorios más quieres este administrador? ¿Quiere una mujer muerta, un cadáver? Qué barbaridad. Por eso que los jugadores de fútbol tienen tan mala fama en nuestro medio”, indicó.

“El ojo morado no existió según Jean Ferrari, no existió la llamada al 911 (...) Hasta un club de allá se asombra de todo esto y acá para ellos no pasó nada, dicen ‘dónde está lo legal’. No vieron cómo su marido los abandonó en Barrios Altos”, sentenció.

Magaly criticó a dirigentes de Universitario por fichaje de Universitario