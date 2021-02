Magaly Medina se tomó un tiempo el último lunes para criticar a la prensa por celebrar la llegada del primer lote de vacunas contra el coronavirus en el Perú. La Urraca consideró que no hay mucho que festejar ya que solo arribaron 351 mil dosis de Sinopharm.

“He visto en todos los programas, la prensa nacional está de fiesta. Hay un ambiente que parece que es 28 de Julio y todos aplaudiendo la llegada de las vacunas, la cual yo también aplaudo”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme, agregando que se encuentra pesimista respecto al tema.

“Pero como soy una periodista un poco pesimista, me parece que no hay mucho que aplaudir y esa es mi opinión. Me parece que 351 mil vacunas no es para aplaudir”, agregó la “Urraca”.

“Que llegue 352 mil vacunas, que no va a proteger ni al 1% de nuestra población, no es para hacer un espectáculo de circo. A la gente que gobierna el país, debería darle vergüenza”, criticó Magaly Medina.

Finalmente, arremetió contra la prensa por celebrar ‘las miserias de vacunas’ que llegaron al país. “Si soy la única en decirlo, me importa tres cominos, lo digo como ciudadana que ve morir a sus compatriotas en sus casas”, finalizó.

Magaly Medina criticó a la prensa por celebrar la llegada de la vacuna contra el covid-19 | Trome | Video: ATV