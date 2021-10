En una entrevista para Trome, Yahaira Plasencia recalcó que mover su ‘totó' es el plus que da en cada show. Al respecto, Magaly Medina no se quedó callada y aprovechó su programa para burlarse de la salsera tras estas declaraciones.

“Ella dice que el baile es su plus, yo quiero decir una cosa, ¿quién te ha engañado que cantes bonito, Yaha? ¿Quién ha sido, tu manager, tu tío, tu mamá, tu papá, tus hermanos?, pero quién te ha engañado así”, arremetió la polémica ‘urraca’.

Magaly vuelve a ‘chancar’ a Yahaira Plasencia: “¿Quién te ha engañado que cantas bonito? No somos brutos”. Video: Magaly TV La Firme

La conductora de Magaly TV La Firme ‘disparó' nuevamente contra la expareja de Jefferson Farfán al asegurar que hasta el mismo productor musical Sergio George es consciente que no puede cantar ni bailar en una presentación.

“No, no te engañes, no quieras engañarle a la gente porque no somos estúpidos, nosotros no somos brutos, cuando tú bailas no puedes cantar, entonces por eso haces playback, o cantas o bailas, el propio Sergio George lo ha reconocido”, acotó Magaly en medio de las burlas.

“No cantas en vivo porque te concentras en mover el totó, el totó no es tu plus, el totó era en un momento determinado algo que tú hacías bien, pero ahora como sales al extranjero ves que hay cantantes que mueven el totó mejor que tú”, agregó la conductora.

MAGALY TILDA DE PINOCHA A LA YAHA

Yahaira Plasencia argumentó que nunca ha sido una “quitamaridos” como la tildaron, sin embargo, Magaly Medina la refutó diciéndole que solo una persona se lo dije: la ex de Farfán.

“La única que ha dicho que se metió en su relación y la tildó de quitamaridos, no fuimos los periodistas, ha sido Melissa Klug. Nosotros no hemos dicho nada... Tampoco nos engañes, no seas pinoche, Farfán no ha salido a desmentir algo de su vida privada”, resaltó.