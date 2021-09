Magaly critica pedida de mano de Carlos Vílchez: “Es un anillito de utilería que vale 2 soles, fue un chiste”

El fin de semana Carlos Vílchez fue portada en los portales de espectáculos tras la sorpresa que le dio a su novia Melva Bravo al pedirle la mano frente a todos sus compañeros de JB en ATV. Sin embargo, Magaly Medina criticó duramente la sortija que le dio el comediante.

Según la ‘urraca’, la pedida de mano que ofreció la popular ‘Carlota’ no fue para nada seria porque lo hizo en medio de un sketch que tuvo como invitada especial a la empresaria chalaca Melissa Klug.

“Este es un anillito de utilería, que se compra en cualquier sitio por dos soles. Eso fue un chiste, fue una tomadura de pelo, o sea porque más eran las risas y las burlas. Yo creo que no se debió de interpretar, a menos que el actor diga lo contrario, como una pedida de mano. A mí no me lo pareció”, sostuvo la conductora.

Magaly Medina remarcó que si Carlos Vílchez quería sorprender a su pareja debió, al menos, comprarle una sortija real. Además, calificó de irrespetuoso que su novia pase vergüenza con todas las risas de por medio.

“A mí me das un anillo de dos soles, de utilería y en medio de un sketch donde todo el mundo se está burlando de mí, agarro el anillo y te lo tiro”, arremetió.

“Yo entiendo que esa no fue una propuesta seria porque incluso si hubiera querido ser una propuesta más romántica, en medio de sus compañeros de labores y aprovechando esta parodia que hacían a Melissa Klug, por lo menos habría traído la sortija verdadera, se habría arrodillado y le hubiera puesto la sortija”, recalcó.

CARLOS VÍLCHEZ SORPRENDE A NOVIA EN SKETCH

Melva Bravo es una trabajadora del equipo de producción de JB en ATV y a quien el comediante Carlos Vílchez sorprendió con una pedida de mano en medio de un sketch del programa.

“Te juro por la vida de mi familia que a partir de hoy en adelante, serás la única mujer de mi vida, es por eso que te digo, si te quieres casar conmigo”, le dijo Carlos Vílchez.