Magaly Medina lamentó la violenta reacción que tuvo Silvia Cornejo al embestir el auto del padre de su hijo luego que descubriera que se encontraba en la casa de la madre de su otro hijo y con la que fue ampayado en más de una oportunidad engañando a la exMiss Perú.

“Yo creo que ese no es un intento de solo chocar, es un intento de atentar contra la vida del tipo. Este tipo puede ser una basura, haberla irrespetado, ser un mentiroso, pero uno no puede tener actitudes impulsivas y sin control, no racionales para nada y poner en riesgo nuestra vida, la vida del padre de su hijo y no está pensando en su menor hijo”, dijo Magaly Medina mientras miraba las escalofriantes imágenes de la embestida de Silvia a su pareja.

“Ella dice que lo que más le importa es que su hijo esté seguro, pero cómo va a estar su hijo seguro con una madre que no controla sus impulsos y que se lanza contra el padre de su hijo, que pudo haber tenido víctimas fatales”, agregó la periodista.

Magaly Medina criticó duramente a Silvia Cornejo

Asimismo, la periodista criticó duramente las declaraciones que dio Silvia Cornejo a otros medios de comunicación y en los que no hace ningún mea culpa ni tampoco ni hace caso a lo que los demás puedan decir o pensar de ella, pues manifestó que “todo lo hago por mi hijo”.

“Qué tiene que ver eso de meterle el carro a esa velocidad al padre de tu hijo. Qué tiene que ver eso con el bienestar de tu hijo... El hecho de ser madre le diera la salvedad para hacer lo que le diera la gana y no es así. Tú no puedes atentar contra otra persona, porque eso se llama, no sé si lo dice un abogado, tentativa de homicidio”, disparó la ‘Urraca'

“Ella pudo haber quedado herida, cuando hizo eso no estaba pensando como madre para nada, pese a lo que declare después... Si hubieras pensado en el bienestar de tu hijo y sabes que tu marido está con otra, agarras a tu hijo o llamas a un abogado y le presentas una petición de divorcio o si no estás casado, una separación, pero no sales a hacer este espectáculo donde pones no solo en riesgo tu vida, sino también la del padre de tu hijo y las vidas de las personas que están alrededor”, mencionó

“No me vengas a decir que primero piensas como madre y no, ella ahí estaba pensando como mujer, como mujer despechada, mujer engañada”, siguió criticando la conductora.

Posteriormente, Magaly Medina mostró imágenes de Jean Paul Gabuteau afuera de la residencia de la madre de su otro hijo, Analía Jiménez, esperando a que la grúa deje su auto en la cochera.

“Acá este tipo no tiene respeto por nadie y como vemos en sus antecedentes es una joyita. Un hombre que no vale la pena y por la que ninguna mujer debería estarse peleando, sobre todo ninguna mujer que se valore y que se quiera así misma”

