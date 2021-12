La llegada del 2022 trae consigo no solo nuevas vibras sino también cambios de apariencias en muchas personas. En ese sentido, en Mujeres al Mando hubo una discusión sobre los personajes de la farándula que ameritaban renovar su look para este nuevo año y, sin duda, la crítica más ácida fue hacia Magaly Medina.

Un panel de asesores de belleza analizó la vestimenta y apariencia de distintos miembros de ‘Chollywood’ y fue así que, al ser el turno de Nicole Akari, ella realizó comentarios contra el estilo de Magaly Medina sin tapujos. Inclusive, la catalogó una de las personas vestidas de la TV peruana.

“Voy a ser una honesta. Me parece que ella es de las peores vestidas de la televisión. No la saben vestir acorde al programa. Me gusta más cuando está en su vida cotidiana, ahí me encanta pero para la televisión o cuando quiere forzar para las tomas (...) Con ese vestido, ahí la veo vedette.

Recomendaciones para Magaly Medina

Así, Akari aconsejó a la conductora de Magaly TV: La Firme que apele por un look más casual, como el que utiliza en su día a día, dado que considera que le sienta mejor.

“El color de cabello rojo ya pasó, cámbialo, háblado con tu estilista. Es difícil quitarlo del cabello, pero para eso tienes extensiones, mil trucos o estilistas (...) Me gustaría verla como en su vida cotidiana, ahí la veo mejor vestida, para su día a día. A veces la veo vestida como si se estuviera yendo a una fiesta o un cóctel. A veces el programa, en el segmento de ella, puede pasar de golpe de mujer secretaria con un vestidito a un vestido de brilladera”, añadió.

Finalmente, le exhortó a la popular ‘Urraca’ a renovar a su equipo de estilistas para estar más a la moda para el 2022.

“Que proponga moda sin necesidad de estar disforzada (...) Le cambiaría rotundamente esa raya al medio con el cerquillo. Hay un millón de pelucas que te puedes probar. Ya es hora de renovar a tus estilistas”, sentenció.

Asesora de belleza critica vestimenta de Magaly Medina