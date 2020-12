Magaly Medina dijo que la denuncia que le hizo Jefferson Farfán por violar su intimidad es un ‘gaje del oficio’, pero recalcó que no vulneró su privacidad cuando captó las imágenes, en el 2019, donde se le vio con Yahaira Plasencia en su departamento de Miraflores.

Magaly, este año muchos personajes de ‘Chollywood’ te están querellando, Farfán también…

Esto no es una querella nueva, es una que presentaron hace tiempo y el juez se las rechazó, y la han vuelto a presentar.

¿La demanda es por violar su intimidad?

Yo pasé imágenes de su terraza, a través de una ventana, donde lo captamos con Yahaira. Dice que hemos usado drones, material sofisticado para grabar y eso no es así, en la noche (ayer) mostraré la cámara que usé y desde dónde estaban los chicos. Los paparazzi hacen este trabajo desde hace mucho en el mundo y nosotros aquí, a nuestro estilo. No hemos violado ninguna intimidad. Además, si él quisiera su privacidad no mostraría, en sus redes sociales, toda su intimidad.

Debe ser desgastante saber que Sheyla Rojas y Farfán te demandan, y que Melissa Loza deslice que hará lo mismo...

Hago este tipo de televisión hace muchos años, si permitiera que las críticas, juicios, demandas me estresen, cambiaría de trabajo, son gajes del oficio y así hay que asumirlos.

¿Ya se concretó la renovación de tu contrato?

Sí, ya todo está okey.