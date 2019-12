Magaly Medina se pronunció finalmente tras la ola de críticas que recibió por su receta de pavo navideño, la misma que publicó en su cuenta de Instagram hace unos días en un didáctico paso a paso.

La periodista utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores la receta, que era a base de jugo de piña y pisco. Tras la viralización del video, muchos de fans le reclamaron por haber arruinado su cena de Navidad, ya que el pavo les quedó deshecho ‘como pure’.

“Parece que algunas personas, no a todas, no les quedó bien la receta del pavo. Lo que pasa es que hay que seguir las instrucciones tal cual, de repente se saltearon algún paso, de repente no secaron el pavo, lo dejaron muy húmedo, o la mantequilla no la trabajan bien hasta que quede bien bien disuelta”, se explicó Magaly.

La popular ‘Urraca’ aseguró que va ocultar la receta de su cuenta de Instagram y que tras las cortas vacaciones que se tomará este fin de año, compartirá otra ‘deliciosa receta de pavo'.

“A mí el pavo todas las navidades me queda muy rico. Ese día hicimos dos pavos con ese mismo estilo y eso fue lo que almorzamos durante nuestras grabaciones y absolutamente nadie se quejó”, agregó la periodista.

Luego, Magaly Medina utilizó sus historias de Instagram para compartir los mensajes de algunas de sus seguidoras, que aseguraron que su receta del pavo les quedó perfecta.

“A mí me quedó delicioso mi pavito con tu receta. 1000000 puntos”, “Magaly la receta está bien. Mi mamá lo hizo igual con alguna variación y le echó romero. Si algunas que no sepan cocinar no es culpa de nadie”, “A mí me salió delicioso el pavo relleno, mil gracias por el dato”, fueron algunos de los mensajes que compartió.

Magaly Medina se pronuncia tras críticas a su receta de pavo. Video: Instagram | TROME