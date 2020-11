SE DEFIENDE. Magaly Medina publicó videos en su cuenta de Instagram donde le responde a quienes la critican por viaje a Miami en medio de la grave crisis política que atraviesa nuestro país. La conductora precisa que ella ya se pronunció en su programa y que en sus redes no le gusta publicar información relacionada a la política.

Como se recuerda, la conductora de Magaly TV La Firme expresó su rechazo al congresista Manuel Merino por asumir la presidencia del país. El 11 de noviembre, Magaly Medina indicó que el Perú no se merece los congresistas que tiene.

“Realmente darle tanto poder a esta gente que está en el Congreso ha sido un error garrafal (...) Este país no merece desangrarse, este país no merece los gobernantes que tiene, este país no se merece los congresistas que tiene ¡No se merece!”, agregó.

No obstante, la conductora recibió críticas por no difundir información sobre las protestas contra Manuel Merino y encontrarse en Miami. Al respecto, la Urraca menciona que la gente que la critica tiene amnesia.

“Me da una pena enorme desde aquí a la distancia ver a mi país como esta y el lunes voy a volver a pronunciarse porque para eso tengo un medio de gran audiencia donde lo hago, en estas redes sociales trato de no mezclarlas con la política”, precisa Magaly Medina.

