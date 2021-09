MOLESTA. Agatha Lys respondió a Magaly Medina, quien criticó a los videntes o ‘brujitos’ de la farándula peruana tras haber fallado sobre los pronósticos presidenciales y le recordó que predijo su encarcelamiento.

“Yo me siento muy a distancia, no me siento afectada por eso (las críticas de Magaly) ya que el trabajo que yo realizo es un trabajo profesional con trayectoria de casi 40 años”, dijo a El Popular.

Agatha Lys, quien también es psicóloga profesional, mencionó que fue ella quien vio algo en la carta natal de Magaly Medina.

“Puedo decir que hace varios años, visité su set porque publiqué en mi revista una cuadratura de Saturno con Plutón en la casa 8, en su carta natal. Lo que pronosticaba algo de mucho peligro. Esto podría verse como una forma de caer muy bajo o de una forma de ‘morir para volver a nacer’. Visité su programa y me cuestionó por que pensó que le estaba deseando la muerte, y yo le dije que venía algo muy fuerte y muy serio, difícil, para ella”, agregó.

Agatha Lys recordó que le dijo a Magaly Medina que era una “especie de ‘karma’”, por lo que estaba diciendo sobre los “futbolistas infieles”.

“Este pronóstico y visita no le gustó, por que lo que ocurrió después es que ella fue a la cárcel y ese pronóstico se cumplió. Lamentablemente pasó y estoy segura que marcó su vida, que la hizo una especie de ‘volver a nacer’”, comentó.

Agatha Lys recordó que vaticinó qque Magaly Medina saldría por la puerta falsa de Latina después que hablara sobre Paolo Guerrero.

“Ella protestó que por haberse referido a Paolo Guerrero habían cortado el programa, y al final eso pasó”, concluyó.