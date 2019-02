Magaly Medina criticó a reportera de 'Día D' que entrevistó a Nicola Porcella: "Parecía fan" 

¿Problemas en ATV? Magaly Medina arremetió contra la periodista Lorena Ormeño, quien entrevistó a Nicola Porcella en un reportaje para 'Día D'. La 'Urraca' consideró que la reportera más parecía "fan y no periodista".

Nicola Porcella dio una extensa entrevista a 'Día D', de ATV, mismo canal donde labora Magaly Medina. El participante de Esto es Guerra dio varios detalles de la llamada 'fiesta del terror' en Asia. En esta, tanto Poly Ávila como la Miss Trujillo Claudia Meza denunciaron haber sido drogadas.



Nicola Porcella indicó que demandará a Claudia Meza por difamación porque "nunca la obligué a tomar", agregando que "aparte de ser Miss es la actriz más grande que tiene el Perú".



Al parecer el reportaje de 'Día D' no fue del agrado de Magaly Medina, la 'Urraca' no se calló nada contra la reportera que entrevistó a Nicola Porcella en el programa dominical de ATV.



"Una reportera que parecía fan y no periodista le comenta burlonamente a (Nicola) Porcella que seguramente la Miss Trujillo quiere entrar a un reality y por eso denuncia intento de violación y dopaje. Vergüenza ajena", escribió Magaly Medina en su cuenta de Twitter.



Magaly Medina ha mantenido su 'tuit' mientras que Pamela Vértiz, conductora de 'Día D', no se ha pronunciado sobre las palabras de la 'Urraca'.