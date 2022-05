DEFIENDE A SU ESPOSO. Magaly Medina defendió a su esposo, el notario Carlos Zambrano, por las palabras de Janet Barboza, quien una vez más lo llamo ‘pingüino’. “Mi marido tiene nombre, es abogado, es un hombre honrado, exitoso, trabajador. No merece que ninguna bataclana de cuarta lo llame de esa manera”, manifestó.

TE VA A INTERESAR: MAMÁ DE JOSIMAR ES INTERVENIDA POR MIGRACIONES EN EL AEROPUERTO

‘La Urraca’ se pronunció por las declaraciones de Janet, quien afirmó que la periodista ‘perdonó a su pingüino’ (de una supuesta infidelidad) ‘para salvar su matrimonio’.

Al respecto, Magaly consideró que el notario no merece ‘ser llamado de esa manera por una bataclana de cuarta’.

La periodista aprovechó para descartar que ella haya perdonado una infidelidad de su esposo. “El día que a mi me sean infiel.... yo tengo dignidad, sé lo que valgo...Si un día un hombre no me valora, las puertas están abiertas para que cada quien tome su camino”, manifestó.

TROME | Magaly cuadra a Janet Barboza por llamar pingüino a su esposo (Magaly TV)

MÁS INFORMACIÓN: