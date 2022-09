La Robotina peruana se presentó en Magaly TV, La Firme y tuvo una confrontación con la verdadera Robotina, tras la difusión de la presunta infidelidad del cómico Robotín. La actitud de la joven peruana no le gustó para nada a Magaly Medina, que no dudó en llamarle la atención.

Todo ocurrió cuando Jessenia Velásquez, la Robotina peruana, consideró que ella también era afectada por esta situación. Esto no le gustó a Magaly, que no dudó en responder. “El papel de víctima no te queda para nada”, comenzó la ‘Urraca’.

“A mí no me gustan las chicas de moral fácil, a mí no me gustan las runrunas, no me gustan aquellas mujeres que sabiendo que un hombre tiene enamorada, no les importa”, le increpó.

Para ‘la Urraca’ Magaly Medina, Robotín es el gran culpable de esta situación, por no respetar a Karelys Molina y por ello le recriminó a la Robotina Bamba que aprenda a quererse. “La próxima vez que veas a un hombre que tiene enamorada, no te vayas tan fácil a un ‘telo’ con él”, manifestó la periodista.

