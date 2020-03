¡DEFIENDE A SUS AMIGOS! Magaly Medina está de cumpleaños y anda muy pendiente de los saludos que recibe a través de sus redes sociales, por ello no dudó en cuadrar a una usuaria que criticó a María Pía Copello, quien cariñosamente le dejó un mensaje por su onomástico.

“¡Un año más! Agradecida por tener buena salud y así poder seguir compartiendo experiencias día a día junto a ustedes y los que amo. ¡Gracias por los saludos!”, escribió Magaly en su cuenta de Instagram.

“Feliz Cumpleaños!!! Hoy será una celebración diferente, en casa! Pero pronto lo celebraremos a lo grande”, saludó María Pía Copello.

Tras este saludo, una usuaria le respondió y le puso “lo celebramos? Pero si allí no dicen que te están invitando... Es un post de Magaly y su esposo. En la la entrevista de Peluche apareciste tú y hasta ahora no entiendo por qué, cuando transmite Rodrigo igual. En verdad ya aburres María Pía, paras haciendo tonterías en tik tok que , según tú son divertidas, quizás una o dos, pero tantas ya me parece estúpido, por favor”.

Magaly Medina cuadra a usuaria y defiende a María Pía Copello

Inmediatamente, los demás seguidores de Magaly Medina no dudaron en responder a esta usuaria, pero fue finalmente la ‘Urraca’, quien la puso en su sitio.

“Dejen de molestar a María Pía Copello. Ella y su esposo son buenos y cercanos amigos y teníamos planes de celebración juntos, pero hemos tenido que cancelar. No pueden opinar de lo que no saben. Y sus tik toks divierten a mucha gente, incluida yo”, sostuvo Magaly.

