Andrea Muñoz denunció ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme” que Jose María Barraza, hijo del ‘Chato’ Barraza, la abandonó a pocos días de dar a luz. Ante la denuncia de la joven, Magaly Medina hizo un llamado al comediante para que ayude a la madre de su nieto, pues no tiene dinero para poder mantenerse a pocos días para que dé a luz.

“Está es una situación vergonzosa y penosa porque una vez más tenemos que ver a un hombre que no se hace responsable. Andrea está sola en Lima, sus padres no viven aquí, solo contaba con el que era su pareja, su novio con el que ella contaba que iba a vivir siempre. Él la deja embarazada y se entera que el hijo del ‘Chato’ Barraza estaba casado, cuando se entera ella ya estaba casada, y cuando descubre él reconoce y se queda con la otra persona”, comentó en un inicio la conductora de televisión.

“Hay que decirle al abuelo, el ‘Chato’ Barraza, porque no hablas con tu hijo y lo haces entrar en razón. (...) No le importa que está chica está a su suerte” , añadió.

Al ser consultada sobre si buscó a algún familiar de Jose María Barraza, Andrea respondió: “La verdad que en estos tiempos de mi embarazo no puedo agitarme, ni salir sola a la calle, no tengo protección por ese lado, pero he hablado con sus amigos, con la gente que me ha visto con él, pero a nadie le importa”.

Finalmente, Magaly Medina volvió a dirigirse a ‘Chato’ Barraza y le pidió que no desampare a su nieto que está pronto a nacer. “Hay que decirle al ‘Chato’ Barraza porque sus hijos siempre han estado pegados a él, creo que el chato debería movérsele algunas fibras en el corazón y apoyar a este nieto que le va a nacer porque es su familia”, puntualizó.

“‘Chato’ es lamentable que tu nieto vaya a nacer en pocos días, en esta situación, tú eres un hombre orgulloso que ha trabajado toda la vida, y creo que no te gusta que tu nieto este dando lastima y buscando compasión a nivel nacional. Yo creo que un recién bebé no se lo merece”, añadió.

Magaly ‘destruye’ a Erick Osores por llamar “limpia water” a peruano que trabaja en el extranjero

Erick Osores realizó una transmisión en vivo en redes sociales y como parte de esta interacción, el comentarista deportivo recibía dinero de sus seguidores. Cuando un peruano, que trabaja en el extranjero, le depositó 3 dólares, el conductor hizo un comentario agresivo a su propio seguidor.

“ Si vas a joder** por lo menos manda plata. Yo sé que tú limpias ‘waters’ allá (en Estados Unidos) y yo respeto tu trabajo de limpia ‘waters’, pero hermano no mandes 3 dólares, soy Erick Osores ps mano”, fue el crudo comentario de Osores hacia su fan.

La interacción pública que tuvo Erick con sus ‘followers’ no pasó desapercibido por Magaly Medina, quien utilizó las pantallas de su programa para criticar al periodista deportivo.

“No sabía que era tan atrevido y tan agresivo en sus redes sociales. No lo hemos visto hacer eso cuando hace sus comentarios deportivos en América TV, pero sí en las redes. Él hace unos días hizo un ‘en vivo’ en TikTok, donde la gente le deposita dinero... y cuando alguien le da poco dinero, miren las cosas que dice, me parece una falta de respeto y una agresividad con alguien que lo está viendo ”, dijo Medina.

