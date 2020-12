Magaly Medina contó como construyó su casa hace 12 años para que las cámaras de televisión no capten el interior de su vivienda. La conductora de espectáculos hizo este comentario cuando se refirió a la demanda que le está interponiendo Jefferson Farfán por presuntamente haber invadido su privacidad al enseñar en ‘Magaly Tv. La firme’ su departamento ubicado en Miraflores.

“Cuando yo construí mi casa hace más de 12 años, que la construí junto con un arquitecto pensando en que a mí también me podrían grabar haciendo alguna reunión o mi vida cotidiana desde el parque de mi casa, porque sé que soy una persona de la televisión, mediática”, dijo.

Magaly Medina comentó que todas las áreas más privadas de su casa, como su habitación y el dormitorio de su hijo está con vista al interior de la casa, o sea, hacia el jardín y así pueda evitar a la prensa..

“Lo que hice fue construir mi casa y que toda la parte interior, mi dormitorio y hasta el cuarto de mi hijo, tiene vista hacia el interior de mi casa, hacia mi jardín. No hay ventanales para que la prensa no pueda captar desde afuera”, concluyó.

DENUNCIA DE JEFFERSON FARFÁN

Magaly Medina se defendió de la denuncia que le hizo Jeffersón Farfán por invasión a su intimidad. El abogado del futbolista indica que el programa de la conductora utilizó un drone para grabar fiesta que hizo en 2019 junto a Yahaira Plasencia.

Magaly Medina indicó que la denuncia no tiene sustento. “Dice que me ha denunciado, pero yo no tengo en mis manos ninguna denuncia ni mis abogados tampoco. Según él dice que estás imágenes que exhibimos son propias de su intimidad”, menciona la conductora.

“A ver momentito, pare su coche, abogado, atentos. Orejitas paradas como que nada tiene que ver con el deporte, Jefferson Farfán su vida personal la publica, habla de ella”, agregó.

“Entonces yo digo esta denuncia por violar su intimidad ¿Cuál? Yo nunca me he metido a su departamento. Él ha pedido que un juez acepte esta demanda, pero no ha sido aceptada”, concluyó.