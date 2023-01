Magaly Medina adelantó que la abogada de Daniela Castro, la joven que reveló tiene un hijo con el futbolista Renato Tapia que no ha reconocido, presentará hoy la demanda por filiación para que el pequeño, de seis años, no sea privado de los derechos que los asiten . Además, adelantó que hoy continuarán con el tema y esperan lograr una respuesta de ‘el capitán del futuro’ o de su defensa.

Magaly, doloroso el caso del niño de Daniela Castro que no ha sido reconocido por Renato Tapia

¡Así es ! Y es el caso de miles de niños en el Perú, abandonos por padres irresponsables que se niegan a darle el apellido que les corresponde.

¡Hoy van a seguir con el caso?

Hoy por la tarde la abogada, Claudia Zumaeta, espera presentar la demanda por filiación y evaluaremos qué más sigue. Hay reacciones del público en redes sociales de Tapia, del primo e incluso de la esposa.

¿Qué sigue ahora?

Queremos tratar de comunicarnos con su abogada y con la familia de Tapia.

En las redes lo han fulminado...

Es que estos casos nos indignan a todos y ahí se nota el rechazo que todos tenemos hacia los irresponsables y malos padres.

LA HISTORIA DE RENATO TAPIA Y SU HIJO

El nombre de Renato Tapia está en todas las portadas de los periódicos, luego que Daniela Castro lo denunciara por no reconocer a su hijo de seis años de edad, menor que fue concebido fuera del matrimonio del pelotero.

La expareja de la infancia de Renato Tapia contó que el futbolista sí ha logrado conocer a su hijo , sin embargo, le ha pedido que no le coloque su apellido justamente porque ya tiene una familia que se vendría abajo.“ Ahí fue en enero que Renato aparece, lo levantó, lo cargó y ahí pudimos conversar , poco, pero me dijo que no crea que todo lo que se ve en las redes porqu no tenía una vida agradable, pero que todo lo hacía por sus hijos”, dijo.

Daniela Castro se presentó en el programa "Magaly TV: La Firme" para revelar que Renato Tapia tiene un hijo no reconocido. (Foto: Captura Magaly TV: La Firme).

Daniela Castro ha acusado en el programa de ‘Magaly TV La Firme’ al futbolista Renato Tapia de no reconocer a su hijo de seis años, menor que concibió fuera de su matrimonio. Según la mujer, el pelotero no quiso asumir la paternidad, sin embargo, envió a su primo José Martín Alva para que se hiciera cargo de él.

“ El 30 de setiembre me escribe su primo, yo le dije que si me iba a hablar de aborto, yo no hablaré nada , me dijo cómo se me ocurre”, contó la mujer, quien señala que convivió con el primero de Tapia por cuatro años.

“ El primo de Renato Tapia estuvo para controlarme porque no podía subir fotos a las redes ni hacer mi vida normal, lo había normalizado bastante. Salía a los centros comerciales y si alguien conocido pasaba, yo arrancaba. Le tapaba la cara al bebe”, agregó.

