No le cree nada. Magaly Medina habló acerca de lo que dijo Jair Mendoza sobre su relación con Yahaira Plasencia, ya que ambos decidieron darse un tiempo. Por tal motivo, la ‘Urraca’ invitó al cantante de salsa para a su programa para que revele algunos detalle de su relación.

Es así que la expareja de la salsera llegó al set de la periodista de espectáculos para hablar sobre el mediático romance, sin imaginar que la periodista de espectáculos lo cuestionaría en reiteradas oportunidades.

Medina le mencionó al artista sobre la frialdad que demostraban con Yahaira en su viaje a Punta Cana. “No los veo como una pareja, no me creo el cuento” , expresó en un primer momento la pelirroja.

“No los veía tan entusiasmados el uno con el otro. Están en la playa, pero no tenías ningún gesto… No lo sé, en ningún momento los visualizo como una pareja enamorada. Yo no me creo el cuento ”.

“El amor se nota, el amor no se puede controlar. Cuando uno está apasionado por una persona se nota en los ojos, en los gestos, en la mirada hay un lenguaje corporal que el cerebro no controla. No te creo ”, finalizó Medina.

Jair rompe con Yahaira. VIDEO: ATV

