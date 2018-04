“Toda la televisión está caída de rating”. Esa es la conclusión a la que ha llegado Magaly Medina para explicar la baja sintonía de su programa matutino ‘La Purita Verdad’ y de los demás espacios que se transmiten en la pantalla chica se debe en parte a Netflix, la popular plataforma de streaming.



“Si tú vieras los ratings de lunes a viernes, de sábado y domingo, no te la crees. El mismo sábado, Gisela (Valcárcel) en su último programa que hizo algo del amor, no sé qué huachafada, hacía 9 puntos y con eso ganaba el sábado”, explicó Magaly Medina en entrevista con Phillip Butters en su programa ‘Combutters’.

Para Magaly Medina la razón es sencilla: “porque la gente no está viendo televisión, porque la gente sale a la calle, porque la gente ve Netflix, porque los chicos ya no ven televisión de la manera antigua. Los chicos están metidos en sus tablets, en sus celulares y ven lo que les da la gana. Están metidos en Internet, en YouTube, quién sabe qué ven los chicos de ahora”.



Pese a que confesó que ella misma accede a Netflix todos los días para ver sus programas favoritos y con su esposo Alfredo Zambrano incluso hace maratones de series, Magaly Medina señaló que el encendido es muy bajo en el horario en el que trabaja actualmente (con el noticiero y su matutino), el cual considera un reto porque ella quería hacer prensa.

¿Magaly Medina le echa culpa del bajo rating de ‘La Purita Verdad’ (y la TV en general) a Netflix?

“No estamos haciendo farándula. Por ahí vamos a invitar a alguien de espectáculos, no muy farandulizado, pero que venga a contar cosas diferentes. Nada de ampays ni de críticas. Pero ahora lo que estoy haciendo es más dirigido a las amas de casa”, reflexionó Magaly Medina con Phillip Butters.



‘NUNCA QUISE HACER FARÁNDULA’

Para muchos fue toda una sorpresa. Magaly Medina reveló por primera vez que ella nunca quiso hacer espectáculos en la televisión pese a que se dio a conocer por los 15 años que le dedicó a su programa ‘Magaly Te Ve’ y ahora, con ‘La purita verdad’ y ‘90 Matinal’, está haciendo el periodismo que siempre quiso hacer.

“Yo hago farándula porque las circunstancias me van llevando hacia ella. Cuando me voy a (la revista) ‘Oiga’ intenté hacer periodismo de investigación pero no encajaba en el equipo de investigación y me puse a buscar qué hacer. Y en un momento se me ocurrió proponerle (al director) una columna de televisión y le gustó”, dijo Magaly Medina.

