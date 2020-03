Magaly Medina asegura que está en su mejor momento personal y profesionalmente, por eso hoy que cumple 57 años agradece al público por el despunte de su carrera, por tener salud y a su familia al lado.

Magaly, hoy es tu cumpleaños y vivimos una coyuntura especial.

En circunstancias como las que vivimos, solo me toca agradecer lo afortunada que soy. Tengo con salud a toda mi familia, tengo un plato de comida que llevarme a la boca y un acogedor techo donde vivir. Es mucho más de lo que miles de peruanos tienen. No es época de celebraciones y tampoco de compartir con la familia por el coronavirus. Hoy almorzaré con mi esposo como todos los días, en una pausa de mi trabajo cotidiano al frente de mi programa periodístico.

¿Cumples 55 o 56?

Cumplo 57.

Se te ve bien...

Lo sé, me siento bien conmigo misma y eso se refleja. No me puedo quejar, soy una persona muy afortunada.Tengo a mi familia a mi lado, tengo salud y una carrera que ha despuntado gracias al público que nos ha hecho sus preferidos.

Magaly, Beto Ortiz dijo que aquí los futbolistas son semidioses, en referencia al ampay de Ñol Solano y Zegarra. ¿Opinas igual?

Eso es cierto. Yo misma he tenido muchísimos problemas cuando me he metido con ellos. Hasta fui amenazada por ampayarlos.

¿Y no te han vuelto a amenazar después de lo de Ñol?

Bueno, sería terrible cuando todos tenemos una pandemia que afrontar.

Sofía Franco se sintió afectada por los comentarios en redes sobre el ampay de Ñol y Zegarra, al final de tu programa pediste que no especulen con el nombre de la ‘famosa’.

Exactamente porque tenemos como norma hablar con imágenes. Y en imágenes solo tuvimos a Solano y a Zegarra. Cualquier otro dato no nos consta. Lamentamos que la gente haya comenzado a especular con los nombres.

Magaly, ahora ya no se dan la posta en los programas, ¿el cambio es una estrategia por el rating?

Son cambios que obedecen a la programación del canal donde no tengo nada que ver. Solo soy una trabajadora que cumple su trabajo.