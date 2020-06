Magaly Medina dijo que ella asume la culpa de sus acciones y no las de su esposo Alfredo Zambrano, quien participó de una reunión de amigos cuando la medida del distanciamiento social aún no ha sido levantada.

Magaly, en ‘Instarándula’ se difundió un video donde se ve a tu esposo compartiendo con un grupo de amigos en medio de la cuarentena, ¿es así?

Sí, fue un almuerzo, cumpleaños de uno de sus amigos, tengo entendido que eran cuatro personas, pero no puedo responder por otra persona, respondo por mí y mis acciones; así ha sido a lo largo de mi carrera y cualquier otra cosa lo resolveré en privado, más no puedo comentar. Tendrías que preguntarle a él, yo asumo la culpa por mis decisiones no las decisiones del resto, eso es lo que hace un adulto.

La acción de tu esposo la censuran en redes porque tú has criticado este tipo de encuentros por la pandemia.

Mira, la gente ya se reúne con su familia más cercana y hace tiempo que dejé de criticar porque nadie respeta.

También se comenta que le hiciste un almuerzo a tu cuñada por su cumpleaños.

Sí, fue por sus 50 años. Traje a toda mi familia a mi casa luego de practicarle a todos, cada 15 días las pruebas del COVID-19, porque esta pandemia me ha generado un desgaste emocional muy fuerte porque no podía ver a mis padres, mi hijo y sobrinos. Ahora están pasando conmigo la última etapa de la cuarentena, felizmente todos estamos sanos.